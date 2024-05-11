Глава Минпромторга России перестанет быть вице-премьером

В новой структуре Кабмина России отсутствует заместитель председателя Правительства — руководитель Минпромторга. Об этом говорится в указе «О структуре федеральных органов исполнительной власти», подписанном Президентом Владимиром Путиным.

Согласно документу у Премьер-министра России будет 10 заместителей, среди которых один первый вице-премьер, зампреды — полномочный представитель Президента в ДФО, руководитель Аппарата Правительства РФ.

Как ранее сообщал «Татар-информ», количество министерств не изменилось — 21. Напомним, что накануне Михаил Мишустин был утвержден в должности председателя Правительства России.