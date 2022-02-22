Политолог счел объективными результаты опроса ВЦИОМ о переселенцах из Донбасса

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения соответствуют отношению жителей России к ситуации с переселенцами из Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил политолог Марат Баширов, передает Lenta.ru.

«Цифры ВЦИОМ для меня абсолютно объективны: общее настроение ясно из наших разговоров даже с друзьями. 78% — это огромная цифра. <…> Когда у вас за несколько дней выезжают более 60 тысяч человек, то это, конечно, очень серьезный поток. <…> Поэтому общее настроение россиян абсолютно единое», — заявил он.

Баширов также призвал все политические партии принять участие в помощи вынужденным переселенцам. По его мнению, пока заметны действия только «Единой России» и волонтеров.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.