Политолог оценил возможные последствия разговора Путина и Макрона

Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона не приведет к каким-либо практическим результатам. Такое предположение высказал политолог-журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1».

При этом, по мнению Светова, относиться серьезно к звонку Макрона Путину сложно. «Они всеми звонками доказывают свою надежду о стратегическом поражении России, то есть продолжают мечтать», – заявил он.

Вместе с тем политолог увидел в звонке Президента Франции свидетельство того, что лидеры стран Запада поняли – «политика изоляции России провалилась».

Кроме того, аналитик убежден, что последовавший за беседой с Путиным разговор с украинским лидеров Владимиром Зеленским был для Макрона унизительным шагом.

«Как может ответственный политик вести себя таким образом? Россия – суверенная страна, которая принимает решения сама и ни перед кем не отчитывается», – выразил уверенность Светов.