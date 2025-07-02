news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 2 июля 2025 23:47

Политолог оценил возможные последствия разговора Путина и Макрона

Читайте нас в
Телеграм

Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона не приведет к каким-либо практическим результатам. Такое предположение высказал политолог-журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1».

При этом, по мнению Светова, относиться серьезно к звонку Макрона Путину сложно. «Они всеми звонками доказывают свою надежду о стратегическом поражении России, то есть продолжают мечтать», – заявил он.

Вместе с тем политолог увидел в звонке Президента Франции свидетельство того, что лидеры стран Запада поняли – «политика изоляции России провалилась».

Кроме того, аналитик убежден, что последовавший за беседой с Путиным разговор с украинским лидеров Владимиром Зеленским был для Макрона унизительным шагом.

«Как может ответственный политик вести себя таким образом? Россия – суверенная страна, которая принимает решения сама и ни перед кем не отчитывается», – выразил уверенность Светов.

читайте также
Путин и Макрон обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Макрон обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке
Песков сообщил, что разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции
#Эммануэль Макрон #Владимир Путин #спецоперация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле

«Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле

2 июля 2025
«Хотел создать фонд помощи тяжелобольным»: в казанском хосписе умер Дмитрий Бердников

«Хотел создать фонд помощи тяжелобольным»: в казанском хосписе умер Дмитрий Бердников

2 июля 2025