Песков сообщил, что разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Инициатива исходила от французской стороны», – заявил Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к диалогу, подтверждая тем самым готовность Москвы к обсуждению актуальных международных вопросов.