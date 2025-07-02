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Политика 2 июля 2025 12:52

Песков сообщил, что разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции

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Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Инициатива исходила от французской стороны», – заявил Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к диалогу, подтверждая тем самым готовность Москвы к обсуждению актуальных международных вопросов.

#россия и франция #Владимир Путин #Эммануэль Макрон #Дмитрий Песков
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