Песков сообщил, что разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«Инициатива исходила от французской стороны», – заявил Песков.
Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к диалогу, подтверждая тем самым готовность Москвы к обсуждению актуальных международных вопросов.