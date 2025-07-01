Путин и Макрон обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе беседы российский лидер акцентировал внимание на том, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных стран. Путин отметил, что Запад в течение многих лет создавал на Украине антироссийский плацдарм и теперь стремится затянуть боевые действия.

Президент РФ подчеркнул важность комплексного урегулирования конфликта, которое должно устранять его первопричины и опираться на реалии на земле.

«Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, главы государств обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, связавшуюся с конфликтом между Ираном и Израилем, а также ударами США по иранским ядерным объектам. Они подчеркнули необходимость уважать законное право Ирана на развитие мирной атомной энергетики и выполнение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президенты России и Франции отметили особую ответственность своих стран как постоянных членов Совета Безопасности ООН в деле поддержания мира и стабильности.