Политолог оценил результаты опроса ВЦИОМ об отношении к переселенцам из Донбасса

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения об отношении к переселенцам из Донецкой и Луганской республик показывают очень серьезную поддержку со стороны жителей России. Об этом заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, сообщает издание «Лайф».

«78% поддерживающих помощь беженцам — это очень большая цифра и это очень серьезная поддержка. Это одна из немногих консенсусных тем современного российского общества», — заметил политаналитик, сославшись на собственный исследовательский опыт.

Кроме того, Потуремский добавил, что Россия уже имеет опыт приема переселенцев из Донбасса. По его мнению, с этим тоже связано нынешнее восприятие этой проблемы россиянами.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.