Политолог объяснил введение режима ЧС из-за переселенцев из Донбасса

Регионы России, столкнувшиеся с наибольшим потоком переселенцев из Донецкой и Луганской республик, вводят на своей территории режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие решения руководителей субъектов Федерации прокомментировал политолог Марат Баширов, пишет издание «ФедералПресс».

«Решение ввести чрезвычайное положение в регионах — из-за того, что размещение беженцев требует регулярного взаимодействия с МЧС. Введение режима ЧС создает правовую основу для таких взаимодействий», — пояснил Марат Баширов.

По словам эксперта, «нельзя просто так взять и привести к себе людей». В связи с этим он заверил, что это совершенно не связано с какими-либо ограничениями для жителей этих областей.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.