Политика 15 августа 2025 11:29

Политолог Мезюхо: Американские медиа найдут подтекст в свитере Лаврова, надетом на Аляске

Политолог, председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо прокомментировал «Татар-информу», есть ли подтекст в свитере, который надел глава МИД РФ Сергей Лавров, когда прибыл в отель на Аляске.

«Думаю, что в одежде Лаврова вряд ли есть какой-то подтекст. Но американские медиа найдут в этом подтекст в силу образа своих мыслей и стиля работы. Что бы ни делал министр иностранных дел Российской Федерации, западники всегда ищут в этом какой-то подтекст», – сказал политолог.

Ранее в Телегам-канале «Известий» появилось видео, где министр выходит из автомобиля и заходит в гостиницу в кофте с надписью «СССР».

«Думаю, что главное – это то, что сказал глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации. Сам факт присутствия Лаврова на встрече лидеров России и США говорит о том, что предварительно стороны намерены не просто поговорить на высшем уровне, но и принять какие-то реальные решения», – считает Мезюхо.

Переговоры Президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнутся сегодня. Белый дом уточнил время встречи: согласно графику американского лидера, начало саммита запланировано на 22:00 по московскому времени (11:00 по местному времени).

О чем могут договориться лидеры России и Америки – в материале «По-соседски и без посредников: чего ждать от встречи Путина и Трампа на Аляске».

