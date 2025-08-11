Внимание всего мира приковано к встрече на Аляске президентов США и России. Ожидаемое время этого исторического события – пятница, вечер. Уже сейчас корреспонденты мировых СМИ массово едут на Аляску, и самолеты забиты, как говорится, под завязку. О чем могут договориться лидеры России и Америки – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Дональд Трамп посещал Аляску как минимум пять раз во время своего первого президентского срока

Встреча без посредников

Дональд Трамп посещал Аляску как минимум пять раз во время своего первого президентского срока. Владимир Путин окажется там впервые. Последний раз российский президент посещал США в 2015 году – десять лет назад. Это говорит о достаточно продолжительном периоде охлаждения отношений между Россией и Америкой.

Трамп и Путин проведут не просто телефонные переговоры, а полноценную личную дипломатическую встречу. Без посредников, напрямую. Многие политические наблюдатели в мире считают сам факт такой личной встречи большим успехом Владимира Путина.

Кроме того, место встречи – Аляска – символизирует, что связь Америки с Россией имеет глубокие исторические корни. Когда-то Аляску называли «Русская Америка». На ее территории до сих пор живут люди, считающие себя русскими, а также потомки русских поселенцев и старообрядцы. Здесь сохранились русские названия, православные храмы и даже особый диалект русского языка. 158 лет назад Аляска была продана царем Александром II США за 7,2 миллиона долларов.

Но главный символ этой встречи в том, что встречаются соседи. Россия от Аляски отделена Беринговым проливом. В самом узком месте его ширина составляет 86 км, однако острова Диомида (о. Крузенштерна – США и Ратманова – РФ) находятся на расстоянии всего 3,8 км друг от друга. Это наглядное напоминание для всего мира о том, как тесно переплетены история и география двух стран.

Последний раз российский президент посещал США в 2015 году – десять лет назад

Истерическая реакция Киева и Европы

Киев и его европейские союзники с понятным ужасом отреагировали на предстоящую встречу президентов США и России. Сам факт выбора Аляски – наиболее удаленной от Европы и Киева – произвел эффект разорвавшейся бомбы: всем стало ясно, что ни Зеленского, ни его европейских друзей за столом переговоров России и США не будет.

Главарь киевского режима Зеленский развил лихорадочную активность: звонки европейским лидерам, истерические выступления в интернете. И сами европейские лидеры пребывают в растерянности.

«С тех пор Макрон и Зеленский мечутся кто куда, потерянные, ошеломленные, дезориентированные, развалившиеся – их план полностью провалился! Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны», – цитирует РИА Новости заявление главы французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо в соцсети Х.

10 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры стран ЕС и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором призвали учесть интересы ЕС и Украины в переговорах Трампа и Путина. Более того, европейские лидеры хотят добиться контактов с американским президентом Дональдом Трампом до его встречи с Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и вовсе прямо потребовал допустить европейцев и Зеленского к столу переговоров.

Несмотря на все усилия Зеленского и его европейских друзей, по информации Reuters, представитель Белого дома сообщил, что сейчас планируется только двусторонняя встреча с Путиным.

Киев и его европейские союзники с понятным ужасом отреагировали на предстоящую встречу президентов США и России

Что будет обсуждаться на встрече Путина и Трампа

У США и России немало тем для обсуждения: Ближний Восток, Сирия, Иран (включая нераспространение ядерного оружия), а также космос.

Однако главная тема переговоров в Аляске – урегулирование российско-украинского конфликта. При этом Дональд Трамп проявляет особую активность, пытаясь вновь выступить главным миротворцем планеты. Но помимо тщеславия американцами движут и прагматичные соображения: США устали нести основное бремя помощи Украине.

Не исключено, что если Зеленский и Европа не примут результаты российско-американских переговоров, у Вашингтона появятся веские основания прекратить финансирование Киева.

8 августа, обращаясь к журналистам в Белом доме, Дональд Трамп предположил, что соглашение будет включать обмен территориями.

«Произойдет некоторый обмен территориями к обоюдной выгоде», – заявил президент США.

Уже сейчас корреспонденты мировых СМИ массово едут на Аляску

Мировые СМИ начали выдвигать версии этого «обмена». Основная – якобы Россия готова уступить занятые части Херсонской и Запорожской областей в обмен на подконтрольную Украине часть Донецкой Народной Республики. Однако это маловероятно: контролируемые Россией территории Херсонской и Запорожской областей обеспечивают сухопутный коридор в Крым, а по российской Конституции Херсонская и Запорожская области являются частями России.

Другая версия – якобы Россия предложила Киеву отказаться от всего Донбасса (Луганской и Донецкой областей) в обмен на прекращение огня, без встречных уступок. Но и это маловероятно: Зеленский недавно заявил, что Конституция Украины исключает любые территориальные уступки, и отклонил идею «обмена землями».

Москва неоднократно подчеркивала: любое соглашение о прекращении огня должно учитывать «реалии на земле» в зоне конфликта. Российская позиция однозначна – для достижения перемирия украинские войска должны покинуть ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области в их административных границах.

Исходя из этих предположений, становится понятно, что ожидать сиюминутных прорывов в урегулировании конфликта на встрече в Аляске вряд ли стоит. Вероятно, будут выработаны лишь совместные подходы США и России к будущему мирному соглашению, а конкретные результаты потребуют большего времени и дальнейшей работы.

