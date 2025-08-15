Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере, на котором, по предварительным данным, была изображена надпись «СССР». Об этом сообщает «АиФ».

На видеокадрах, опубликованных в сети, видно, как министр вышел из автомобиля и направился ко входу в отель. Он был одет в свитер с надписью на груди и жилет, частично закрывавший рисунок.

Глава МИД России, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он волнение перед встречей Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, спросил: «А что это такое?» Он добавил, что Россия придерживается четкой позиции, которую ее представители будут последовательно излагать.