news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 августа 2025 10:43

Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

Читайте нас в
Телеграм
Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере, на котором, по предварительным данным, была изображена надпись «СССР». Об этом сообщает «АиФ».

На видеокадрах, опубликованных в сети, видно, как министр вышел из автомобиля и направился ко входу в отель. Он был одет в свитер с надписью на груди и жилет, частично закрывавший рисунок.

Глава МИД России, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он волнение перед встречей Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, спросил: «А что это такое?» Он добавил, что Россия придерживается четкой позиции, которую ее представители будут последовательно излагать.

#Сергей Лавров #переговоры #Россия и США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

14 августа 2025
«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

14 августа 2025