«Чтобы не сдавались, их грохнули»: версии об Ил-76, и о чем заявит Лавров ночью в ООН

Официальный Париж приложил все усилия, чтобы оттянуть срочное заседание ООН по сбитому ВСУ Ил-76

Фото: un.org

Парижские игры в ООН

Напомним, что на данный момент председательскими полномочиями в ООН обладает Франция. И официальный Париж приложил все усилия, чтобы оттянуть срочное заседание по сбитому ВСУ Ил-76, на котором Россия везла партию украинских пленных на обмен. О самом инциденте «Татар-информ» рассказывал еще накануне.

Так или иначе, французы поначалу просто отказались созывать срочное заседание, а потом согласились провести его лишь в пятницу в 1:00 по московскому времени. Об этом в своем телеграм-канале заявил первый заместитель постоянного представителя Россия при ООН Дмитрий Полянский.

«Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (то есть в час ночи по Москве – прим. Т-и). Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», – уточнил он.

Дипломат уточнил, что, по его мнению, Франция злоупотребляет своими функциями председателя СБ ООН.

Накануне ВСУ сбили самолет Ил-76, в котором Россия везла украинских пленных для обмена Фото: стоп-кадр видео

Киевский переполох – две версии инцидента с Ил-76

Между тем, время Киеву действительно нужно. Как уже сообщал «Татар-информ» накануне, в украинском медиапространстве сначала пошли бравурные сообщения о сбитом военном самолете Ил-76, якобы начиненными ракетами для С-300. Однако, после заявления Минобороны РФ о военнопленных ВСУ, все «переможные» сообщения были удалены.

Как вообще ракеты прилетели в самолет, при таких вводных, не совсем понятно. Как заявил «Татар-информу» известный политолог и дипломат Сергей Марков, существуют две основные версии. Первая достаточно банальная – управленческий бардак на Украине.

«Россия передала данные, но из-за бардака, который всегда бывает во время войн, до каких-то систем ПВО информация об этом самолете не дошла. И они сбили его случайно. Вторая версия – они сбили его специально, чтобы украинские военные в принципе не сдавались в плен. Сейчас все больше военных Украины сдаются в плен», – говорит эксперт.

Логика в этих словах простая. Надежды на победу Украины в конфликте тают, как в самом Киеве, так и среди западных «кураторов». Все это происходит на фоне гигантских потерь ВСУ в «живой силе», провале контрнаступа и насильственной мобилизации.

Позиция Владимира Зеленского, которую он озвучил в своем телеграм-канале, по итогу выглядела «бледно» Фото: стоп-кадр видео

«Чтобы не сдавались, их и грохнули»: приказ мог отдать Залужный, а не Зеленский

«Многие убежденные неонацисты и профессиональные военные во время контрнаступа убиты. Средний возраст военных ВСУ, по-моему, 43 года, и многие бы, наверное, хотели сдаться в плен. И чтобы не сдавались, их и грохнули. Причем, с высокой вероятностью, сделано это было не по приказу Зеленского, а по приказу Залужного. У Зеленского сегодня день рождения и он вроде хотел использовать обмен пленными для своего пиара во время дня рождения. Так что, по всей видимости, это не Зеленский сделал, а Залужный. Такая вторая версия», – говорит Марков.

Кстати, на странные и противоречивые реакции Киева на сбитый самолет обратил внимание общественности и глава МИД России Сергей Лавров, который продолжает участвовать в мероприятиях Совбеза ООН в Нью-Йорке.

«Первые сообщения, которые прошли, заключались в том, что тут же, после того как самолет разбился после обстрела из зенитных орудий, украинская сторона заявила о своей очередной победе, очередной победе доблестных вооруженных сил Украины. Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший украинских военнопленных для обмена, и украинские официальные лица в украинском военном ведомстве не могли не знать о том, что такой обмен готовится, сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих победах и пытается придумать какие-то другие объяснения», – высказался Лавров.

«С высокой вероятностью, сделано это было не по приказу Зеленского, а по приказу Залужного» Фото: CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Как в Вашингтоне и Киеве «включили дурака»

То есть, только слепой мог не увидеть здесь, что Украина де-факто взяла на себя ответственность за сбитый самолет. Но на Западе «слепых», а скорее бессовестных, традиционно хватает. После внушительной паузы в Америке заявили, что слышали заявление России, но не более того.

«Есть ли в Вашингтоне какая-то информация об этом? Нет, у нас нет. Мы видели сообщения, но не в состоянии подтвердить их достоверность. Мы, очевидно, делаем все возможное, чтобы получить больше ясности и больше информации по этому вопросу. Но пока мне больше нечего вам сообщить», – прокомментировал журналистам Координатор Белого дома Джон Кирби.

Выжидательную позицию занял и официальный Киев. Позиция Владимира Зеленского, которую он озвучил в своем телеграм-канале, по итогу выглядела «бледно».

«Вызвал Умерова, Залужного, Шаптала, Буданова и Малюка – доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля. Факты – это главное слово сейчас», – сказал бывший актер.

Сергей Лавров обратил внимание общественности на странные и противоречивые реакции Киева на сбитый самолет Фото: mid.ru

«Запад заявит, что никакого доверия России нет»

Также он пообещал некое «международное расследование». Но России не следует обольщаться на этот счет. Западные страны и финансируемая ими ООН ни в чем Украину не обвинят. Такое предположение «Татар-информу» высказал Сергей Марков.

«Позиция украинская не сформулирована. Они будут говорить про международные расследования. А Запад заявит, что никакого доверия России нет. Мол, что бы ни произошло, Россия виновата, поскольку якобы является агрессором. Они во всех инцидентах и гибели людей будут обвинять только Россию, поскольку Россия с их точки зрения является агрессором», – говорит эксперт.

Если всевозможные выступления и срочные заседания Совбеза ООН ни к чему не ведут, то что делать в этой ситуации России? Сбитый Ил-76 – это лишь одна история, но свежи в памяти ракетные обстрелы мирного населения РФ в Донецке и Белгороде. Многие предполагали, что России пора признать Украину террористическим государством. С таким предложением, например, выступил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Но некоторые эксперты считают, что практического смысла в этом нет.

«Это имеет значение сугубо для Украины, с которой Россия де-факто находится в состоянии войны. Это имеет отношение к связям с западными государствами. Получается, что они поддерживают террористическое государство. В практическом плане это почти ничего не означает, потому что и так идет жесточайшая борьба. Все возможные последствия обозначения Украины террористическим государством уже сделаны», – считает Марков.

Посмотрим, что скажет Сергей Лавров уже сегодня ночью на срочном заседании Совбеза ООН. Вероятно, по озвученной позиции России, можно будет предсказать и ответ России на серию безумных террористических актов киевского режима.