news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 июля 2025 12:26

Политолог Дудаков оценил шансы Маска стать следующим президентом США

Читайте нас в
Телеграм

Американский предприниматель Илон Маск не сможет баллотироваться в президенты США на следующих выборах, которые пройдут в 2028 году. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее сообщалось, что Маск подал заявку на регистрацию собственной политической партии – «Америка». Действующий американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на такие действия со стороны предпринимателя.

«Илон Маск не имеет права идти в президенты США, потому что он родился за пределами Соединенных Штатов, в Южной Африке. Он, конечно, может и кого-то другого найти, но на текущий момент особых возможностей повлиять на ситуацию у него нет», – ответил собеседник агентства.

#Илон Маск #партия #выборы президента сша
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

6 июля 2025
«День этот придуманный, псевдоязыческий»: почему православные не празднуют Ивана Купалу

«День этот придуманный, псевдоязыческий»: почему православные не празднуют Ивана Купалу

6 июля 2025