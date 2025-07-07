Политолог Дудаков оценил шансы Маска стать следующим президентом США

Американский предприниматель Илон Маск не сможет баллотироваться в президенты США на следующих выборах, которые пройдут в 2028 году. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее сообщалось, что Маск подал заявку на регистрацию собственной политической партии – «Америка». Действующий американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на такие действия со стороны предпринимателя.

«Илон Маск не имеет права идти в президенты США, потому что он родился за пределами Соединенных Штатов, в Южной Африке. Он, конечно, может и кого-то другого найти, но на текущий момент особых возможностей повлиять на ситуацию у него нет», – ответил собеседник агентства.