«Слетел с катушек»: Трамп резко отреагировал на партию Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский бизнесмен Илон Маск за последние пять недель полностью «слетел с катушек». Такое поведение он назвал «нелепым».

Именно так он отреагировал на заявление Маска о создании новой политической партии под названием «Америка». Трамп назвал инициативу «несуразной» и отметил, что третьи партии в США не добиваются успеха и лишь создают хаос. По его мнению, Республиканская партия — это эффективная структура, только что принявшая «прекрасный билль».

Маск объявил о создании партии после конфликта с Трампом из-за законопроекта о госрасходах и налогах, который он критиковал. Сенат утвердил документ с перевесом в один голос, который отдал вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп подписал его в День независимости.

Маск объяснил разрыв с Трампом тем, что считает рост дефицита бюджета до $2,5 трлн угрозой для страны. В ответ президент заявил, что бизнесмен расстроен потерей мандата на производство электромобилей и может лишиться государственной поддержки.