news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 6 июля 2025 17:24

Илон Маск подал заявку на регистрацию собственной политической партии

Читайте нас в
Телеграм

Илон Маск подал документы на регистрацию новой политической партии под названием «America Party» в Федеральную избирательную комиссию США (FEC). Об этом сообщает ТАСС.

Заявка была направлена сегодня и в настоящее время находится в статусе «необработанная» в базе ведомства.

Инициатива создания политической силы стала продолжением онлайн-голосования, которое предприниматель провел в своей соцсети X накануне. В нем приняли участие более 1,2 миллиона пользователей, и 65,4% из них поддержали идею запуска новой партии. Маск заявил, что ее основная цель – «возвращение свободы».

#Илон Маск #партия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

6 июля 2025
Раис Татарстана об итогах «Батырлар»: «Республика получит команду сильных духом лидеров»

Раис Татарстана об итогах «Батырлар»: «Республика получит команду сильных духом лидеров»

5 июля 2025