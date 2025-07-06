Илон Маск подал заявку на регистрацию собственной политической партии

Илон Маск подал документы на регистрацию новой политической партии под названием «America Party» в Федеральную избирательную комиссию США (FEC). Об этом сообщает ТАСС.

Заявка была направлена сегодня и в настоящее время находится в статусе «необработанная» в базе ведомства.

Инициатива создания политической силы стала продолжением онлайн-голосования, которое предприниматель провел в своей соцсети X накануне. В нем приняли участие более 1,2 миллиона пользователей, и 65,4% из них поддержали идею запуска новой партии. Маск заявил, что ее основная цель – «возвращение свободы».