Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен манипулирует общественным мнением, говоря об атомной бомбардировке Хиросимы. Об этом глава политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал у себя на странице в X.

«Вчера вечером в Атлантическом совете, выступающая за глобализм, Урсула фон дер Ляйен сделала „замечательное“ заявление. Оплакав погибших в результате ядерной бомбардировки Хиросимы, она заявила: „и сегодня Россия угрожает снова применить ядерное оружие“! Как можно пытаться манипулировать толпой, заставляя ее думать, что бомба на Хиросиму (и Нагасаки) была российской, а не американской!» — написал французский политик.

Ранее слова главы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что фон дер Ляйен произнесла откровенную и опасную ложь о России, возложив на нее вину за бомбардировки Хиросимы.

Атомные бомбардировки двух японских городов были осуществлены Соединенными Штатами в конце Второй мировой войны. Вашингтон объяснил свои действия тем, что это было сделано для того, чтобы ускорить капитуляцию Японии. За один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. Кроме того, это единственный в человеческой истории случай боевого применения ядерного оружия. При этом генсек ООН Антониу Гутерриша в своем посланиии по случаю памятных мероприятий в самом японском городе ни разу не упомянул США как страну, ответственную за случившееся.