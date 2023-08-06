Генсек ООН ни разу не упомянул США в своей речи об атомной бомбардировке Хиросимы

Заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу зачитала послание Антониу Гутерриша по случаю памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, на мероприятии в самом городе. В речи главы всемирной организации ни разу не были упомянуты США как страна, ответственная за случившееся, сообщает ТАСС.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают, — заявил Гутерриш. — Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения».

Генсек снова призвал полностью отказаться от ядерного оружия и заявил, что одной из главных целей ООН является разоружение.

«Почти восемь десятилетий назад ядерное оружие превратило Хиросиму в пепел. Тем не менее любой, кто был тут, знает, что воспоминания не угаснут никогда», — заявил глава ООН, опустив упоминания о Штатах.

Он добавил, что всемирная организация будет «поддерживать людей Хиросимы и выживших при бомбардировках для того, чтобы сохранить память о том, что произошло здесь».

Напомним, атомные бомбардировки двух японских городов — Хиросимы и Нагасаки — были осуществлены Соединенными Штатами в конце Второй мировой войны. Вашингтон объяснил свои действия тем, что это было сделано для того, чтобы ускорить капитуляцию Японии. За один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. Кроме того, это единственный в человеческой истории случай боевого применения ядерного оружия.