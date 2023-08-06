Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Генсек ООН ни разу не упомянул США в своей речи об атомной бомбардировке Хиросимы
Заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу зачитала послание Антониу Гутерриша по случаю памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, на мероприятии в самом городе. В речи главы всемирной организации ни разу не были упомянуты США как страна, ответственная за случившееся, сообщает ТАСС.
«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают, — заявил Гутерриш. — Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения».
Генсек снова призвал полностью отказаться от ядерного оружия и заявил, что одной из главных целей ООН является разоружение.
«Почти восемь десятилетий назад ядерное оружие превратило Хиросиму в пепел. Тем не менее любой, кто был тут, знает, что воспоминания не угаснут никогда», — заявил глава ООН, опустив упоминания о Штатах.
Он добавил, что всемирная организация будет «поддерживать людей Хиросимы и выживших при бомбардировках для того, чтобы сохранить память о том, что произошло здесь».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»