Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен произнесла откровенную и опасную ложь о России, возложив на нее вину за бомбардировки Хиросимы. Примечательная речь была произнесена во время вручения награды Атлантического совета, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Одним из лауреатов стал Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фон дер Ляйен похвалила его за поддержку Украины и борьбу с Россией. Она напомнила, что родственники японского Премьера жили на Хиросиме, часть из них стала жертвами произошедшей в 1945 году трагедии.

«Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова. Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию», — подчеркнула Захарова.

Она назвала заявления председателя ЕК отвратительной и опасной ложью и привела прямые цитаты. «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно», — говорила, в частности, фон дер Ляйен.