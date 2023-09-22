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Захарова обнаружила опасную ложь в словах фон дер Ляйен о бомбардировках Хиросимы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен произнесла откровенную и опасную ложь о России, возложив на нее вину за бомбардировки Хиросимы. Примечательная речь была произнесена во время вручения награды Атлантического совета, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Одним из лауреатов стал Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фон дер Ляйен похвалила его за поддержку Украины и борьбу с Россией. Она напомнила, что родственники японского Премьера жили на Хиросиме, часть из них стала жертвами произошедшей в 1945 году трагедии.
«Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова. Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию», — подчеркнула Захарова.
Она назвала заявления председателя ЕК отвратительной и опасной ложью и привела прямые цитаты. «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно», — говорила, в частности, фон дер Ляйен.
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