Политик Филиппо назвал нелегальным и глупым использование замороженных активов России

Использование замороженных российских активов в ЕС не только нелегально, но еще и глупо – в России больше западных активов, чем наоборот. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь, в том числе там много французских активов», – отметил политик.

Он считает, что «будет война» при таком раскладе, поскольку Россия ответит зеркально на изъятие ее активов.

Также Филиппо считает, что западные лидеры могут использовать этот способ для провоцирования России на ответные меры для того, чтобы потом обвинить ее в этом.

«Запад ждет, что Россия сделает то же самое, чтобы сказать: "Смотрите, какие злые русские", и это будет еще причина, чтобы их атаковать и наложить санкции», – резюмировал французский политик.

Западными странами заморожено 300 млрд долларов российских активов: 5-6 млрд долларов приходится на США, часть заморожена Канадой и Японией, а большая часть находится в Евросоюзе, включая международную площадку Euroclear в Бельгии. Замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал, что власти РФ примут аналогичные меры к западу, если те рискнут конфисковать активы Российской Федерации.