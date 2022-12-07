Politico: Евросоюз запретом на российскую нефть заложил энергетическую «бомбу»

Евросоюз своим запретом на российскую нефть заложил энергетическую «бомбу». Такое мнение высказал обозреватель Politico Чарли Купер, передает РИА Новости.

«Даже если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная „бомба“ может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», — заявил автор статьи.

По его словам, введение потолка цен на нефть самой Москве не сильно навредит. Кроме того, Купер предостерег европейских политиков от того, что нельзя ни в коем случае недооценивать «риски ответной реакции Путина».

Европа же очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива — это 60% поставок, легких альтернатив на данный момент нет.

«В середине зимы в регионе может возникнуть острая нехватка дизельного топлива, — заявил обозреватель. — А ведь оно используется в ЕС почти везде, от автомобилей до промышленности и отопления».

С 5 декабря начали действовать эмбарго Запада на нефть из РФ и потолок цен. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия не оставит без ответа введение потолка цен на нефть — признавать его она не собирается.