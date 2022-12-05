Песков: Никаких потолков цен не признаем — Россия готовит ответные меры

Россия не оставит без ответа введение потолка цен на нефть — признавать его она не собирается. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем», — заметил пресс-секретарь Президента России.

Он подчеркнул, что такое решение Запада грозит дестабилизацией мировых энергетических рынков. Ожидаемо и то, что цены на российскую нефть изменятся.

В заключение Песков подчеркнул, что ограничение стоимости российской нефти не повлияет на ход СВО. Российская экономика обеспечена всем необходимым для обеспечения потребностей спецоперации и ее участников.