FT: Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС против России

Венгрия выступила против введения нового, девятого по счету пакета санкций Европейского Союза против России, а также против предложения удвоить фонд, за счет которого финансируются поставки оружия Украине со стороны ЕС. Об этом пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

«Они (власти Венгрии — прим. Т-и) создают проблемы, где только могут. Это становится довольно предсказуемым», —заметил один из собеседников издания, напомнив, что ранее Венгрия уже заблокировала новый пакет европейской помощи Украине размером в 18 млрд евро.

По мнению дипломатов, Венгрия будет выступать против всех решений Евросоюза, для которых необходимо единогласное решение всех стран-членов. «Нам следует ожидать радикальных шагов [со стороны Венгрии], мы должны быть готовы», — сказал один из источников газеты.

В частности, Будапешт может наложить вето на расширение Шенгенской зоны. Кандидатами на вступление в нее являются три европейские страны: Хорватия, Румыния и Болгария.

Венгерское руководство может перейти к такому образу действий после того, как Еврокомиссия рекомендовала заморозить выделение 7,5 млрд евро из Фонда сбалансированного развития ЕС. Кроме того, отложено выделение грантов на восстановление после пандемии коронавируса в размере 5,8 млрд евро. Для получения этих средств Венгрия должна активнее бороться с коррупцией и провести ряд реформ.