Полилингвальный комплекс «Адымнар» в Альметьевске откроется 1 сентября 2022 года

Полилингвальный комплекс «Адымнар» откроется в Альметьевске к следующему учебному году. Во время прямого эфира глава Альметьевского района Тимур Нагуманов отметил, что строительство школы будет зависеть от разных факторов, и руководство муниципалитета будет сильно стараться построить школу за год.

Нагуманов напомнил, что такие полилингвальные комплексы уже открыты в Казани и Елабуге, в этом году они начали работать в Набережных Челнах и Актаныше. «И вот настала наша очередь, мы долго бились вместе с коллегами за то, чтобы быть следующими. Несмотря на все сложности и проблемы, в этом году Президентом Татарстана было принято решение по инициативе Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева начать стройку в Альметьевске и Нижнекамске. Строители обещают чуть ли не к следующему 1 сентября завершить работы. Это будет шикарный подарок для нашего города. Школа распахнет свои двери и примет всех желающих», — отметил глава района.

Образовательное учреждение рассчитано на 1 224 места. Концепция комплекса предполагает обучение на русском, татарском и английском языках. Располагаться учреждение будет в микрорайоне «Алсу».

«Это современный образовательный комплекс, который вообще сейчас возможен на территории Российской Федерации. Это огромная школа площадью почти 25 тыс. квадратных метров, оборудованная типовыми классами, бассейном с двумя чашами, столовой на 500 посадочных мест, двумя спортзалами, различными кабинетами, группами продленного дня», — рассказал о школе Нагуманов.

Глава Альметьевска также рассказал, кто сможет учиться в данном образовательном комплексе. «Это немножко не та классическая школа, которую мы привыкли видеть, это полилингвальный комплекс. По поводу режима работы этой школы: мы однозначно учтем все пожелания родителей — и для деток, особенно проживающих рядом, чтобы не было никаких ограничений. Но надо понимать, что в этой школе нужно будет соответствовать серьезным высоким стандартам», — сказал мэр Альметьевска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минниханов и Шаймиев дали старт строительству школ «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске.