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Полицейских и спасателей после атаки БПЛА в Казани предлагают наградить
Казанских полицейских, нейтрализовавших третий беспилотник, летевший в ЖК «Лазурные небеса», и сотрудника МЧС, который во время налета закрыл собой от осколков младенца и его маму, могут представить к награде. С такой инициативой выступил Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Глава комитета направил обращения главам МВД России Владимиру Колокольцеву и МЧС России Александру Куренкову с предложением рассмотреть возможность представления сотрудников полиции и МЧС к наградам.
Ранее мы рассказывали, что третий удар беспилотников по ЖК «Лазурные небеса» предотвратили сотрудники батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани. Они применили табельное оружие, вследствие чего БПЛА потерял управление и упал. По словам начальника Управления гражданской защиты Казани, это позволило избежать возможных человеческих жертв.
Также во время атаки БПЛА 21 декабря командир отделения 2-й пожарно-спасательной части МЧС России по РТ Руслан Щукин закрыл собой от осколков младенца и его маму, тем самым спас им жизнь.
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