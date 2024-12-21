Пожарный, прикрывший собой женщину с малышкой от БПЛА в Казани: «Героем себя не считаю»

Нашелся пожарный, который во время атаки БПЛА на ЖК «Лазурные небеса» прикрыл собой женщину с ребенком.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, командир отделения 2-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Татарстан Руслан Щукин спас малышку Весну и ее маму Адель Искандерову.

«Основаня задача была, как можно быстрее вывести людей в безопасную зону. Я увидел видео мужа девушки. Я, конечно, ему очень сильно благодарен за такие теплые слова, но я не считаю себя героем. Я очень рад, что нами и МЧС России гордятся», – сказал пожарный.

«Татар-информ» сообщал, что супруги Искандеровы разыскивают пожарного, который прикрыл собой Адель и ее малышку Весну от пролетавшего БПЛА.