Мещанский суд Москвы арестовал имущество двух «звездочников» Finiko

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на имущество двух «звездочников» Finiko Дины Габдуллиной и Валерия Самоделкина. Информация об этом появилась на сайте суда, процесс прошел в конце марта.

Сейчас Габдуллина проходит по делу под фамилией Ахметзянова. Незадолго до ареста, который состоялся в сентябре прошлого года в Вахитовском райсуде Казани, женщина вышла замуж. В тот день Габдуллину отправили в СИЗО. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

Самоделкин был топ-лидером Finiko в Красноярском крае, где вкладчиками финпирамиды стали порядка двух тысяч человек.

Череда громких арестов по делу о Finiko началась летом прошлого года, когда 30 июля Вахитовский районный суд Казани отправил в СИЗО основателя пирамиды Кирилла Доронина. Следом за ним в СИЗО отправились и его «звездочники».

Всем предъявлено обвинение в мошенничестве. Свою вину никто из фигурантов дела не признает.

Еще трое основателей Finiko Зыгмунт Зыгмунтовичь, Эдвард и Марат Сабировы объявлены в розыск и заочно арестованы.