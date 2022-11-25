Полицейские установили личность жительницы Казани, избивавшей дочку

Сотрудники по делам несовершеннолетних установили личность 34-летней женщины, которая избивала свою двухлетнюю дочку, снимая это на видео. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как выяснили полицейские, подобным поступком женщина, воспитывающая трех детей, решила отомстить гражданскому мужу, который ушел от нее. Именно его дочь она избивала на видео.

Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних с сентября этого года как неблагополучная. Сотрудники ПДН с того момента неоднократно посещали семью по месту жительства. Дважды женщину привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Как уточнили в пресс-службе МВД по РТ, по всем материалам, собранным сотрудниками полиции, следственные органы приняли процессуальное решение. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что прокуратура начала проверку после информации о том, что в Казани женщина избивала свою дочь, снимая это на видео.