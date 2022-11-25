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Ру Тат
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Происшествия
25 ноября 2022  11:16
Павел Климчак

Прокуратура проверит информацию, что в Казани мать троих детей на видео избивает дочь

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Ряд СМИ сообщает о том, что в Казани мать троих детей записала на видео, как избивает маленькую дочь. Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура Московского района Казани начала проверку этой информации.

Сообщение о жестоком обращении с ребенком поступило в полицию несколько дней назад. Прокуратура проводит процессуальную проверку на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

«В данный момент все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок находится у бабушки, двое других – под присмотром в больнице. Сама девочка, к счастью, не получила никаких травм», – объяснил Руслан Галиев. 

Семья неблагополучная, состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Надзорное ведомство оценит действия матери ребенка, а также работу сотрудников органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, добавил Руслан Галиев.

 

#избиение ребенка
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