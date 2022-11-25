В Казани возбудили уголовное дело после сообщения о том, что мать избивает свою дочку

После сообщения о том, что в Казани мать троих детей избивает маленькую дочь, снимая это на видео, возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении родительских обязанностей и истязании.

Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в СМИ и соцсетях появилась информация, что в Казани мать троих детей избивает на видео малолетнюю дочку. Прокуратура начала проверку этого инцидента.