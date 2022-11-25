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Ру Тат
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Происшествия
25 ноября 2022  12:29
Павел Климчак

В Казани возбудили уголовное дело после сообщения о том, что мать избивает свою дочку

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После сообщения о том, что в Казани мать троих детей избивает маленькую дочь, снимая это на видео, возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении родительских обязанностей и истязании.

Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в СМИ и соцсетях появилась информация, что в Казани мать троих детей избивает на видео малолетнюю дочку. Прокуратура начала проверку этого инцидента.

#истязание ребенка #Уголовное дело
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