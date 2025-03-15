«Поколение СВОих»: история спасателя из Пестрецов, прошедшего СВО

Для ветерана специальной военной операции Кирилла Дмитриева из Пестрецов она не стала водоразделом между прошлым и будущим. После демобилизации он без колебаний вернулся к профессии спасателя. Для него это не просто работа, а призвание – способ показать окружающим, что всегда есть те, кто готов прийти на помощь.

Карьера Кирилла началась в 2010 году в поисково-спасательном отряде. Уже в 2013-м он стал командиром аварийно-спасательного формирования, а позже – начальником участка Всероссийского добровольного пожарного общества по Высокогорскому району. Помимо ликвидации чрезвычайных ситуаций, он занимается обучением персонала и проводит занятия по пожарной безопасности для детей.

«Многие важные профессии стали казаться молодежи неинтересными. Но это нужно менять. Мы должны показывать, что быть полицейским, пожарным, спасателем, врачом или учителем почетно», – уверен Дмитриев.

Воспитанники детского сада «Айгуль» в Пестрецах с восторгом слушали его рассказы, задавали вопросы и даже попробовали надеть настоящую форму пожарного. Дети вспоминали примеры опасностей из жизни: оставленный в розетке зарядник или подгоревший на плите ужин.

«Выстраивание контакта с детьми очень важно, – подчеркнул спасатель. – Ребенок может испугаться незнакомого человека в сложной ситуации. Однажды я оказался на пожаре в деревне, где мать с детьми выбегала из дома. Она попросила меня увести дочку в безопасное место. Я встал перед девочкой спиной к огню, начал знакомиться и, когда она протянула мне конфету, понял: доверие налажено».

Он признается, что сам боится высоты, но ради спасения ребенка преодолел страх, спустившись по веревке с восьмого на седьмой этаж, чтобы попасть в запертую квартиру.

На СВО связью с детьми стали письма. Кирилл записывал для них видеообращения. «Это бесценно, когда ребенок своими маленькими ручками выводит буквы, искренне делясь мыслями», – сказал он.

Так началась его дружба с девочкой Сильвией, которая пишет письма и помогает маме плести сети. Из зоны боевых действий он отправил ей шеврон, а после возвращения вручил медаль от волонтерского движения «Своих не бросаем. 116».

«Сильвия делает больше, чем некоторые взрослые. На таких примерах нужно воспитывать детей. Если мы видим, что молодежь не такая, какой хотим ее видеть, значит, что-то упустили в воспитании. Это нужно исправлять», – убежден Дмитриев.

На СВО он служил начальником связи полтора года. Хотя не участвовал в контактных боях, дроны атаковали их позиции, были раненые. Он обучал бойцов первой помощи – начал делать это еще в Казани перед отправкой.

После демобилизации в 2024 году вернулся к работе спасателя. Главным изменением считает сплоченность людей: «Люди стали отзывчивее, готовы помогать, и это радует».

«Когда я стал спасателем, моей целью было показать людям, что нельзя проходить мимо чужой беды. Вот лежит человек на улице. Прохожие говорят: «Алкаш». А ведь он мог стать жертвой несчастного случая. Да, легче не замечать, но я своим примером показываю, что мы сами можем сделать мир лучше», – добавил пестречинец.

Комплексное сопровождение ветеранов боевых действий в Пестречинском районе осуществляет социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина. «Физалия Файзхановна всегда готова помочь. Недавно рассказала о проектах «Батырлар» и «Наставник». Если что-то нужно, я знаю, что могу к ней обратиться», – поблагодарил Кирилл.

«Мы чувствовали поддержку, когда получали гуманитарные грузы. Сейчас вижу, как растут волонтерские движения, и испытываю огромную признательность!» – подытожил он.

Награды Кирилла Дмитриева – нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», медаль «За пропаганду спасательного дела», медаль «За содружество во имя спасения», медаль «За воинскую доблесть» II степени.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал 3 марта на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.