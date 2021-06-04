Казанский кинотеатр «Мир» представит «Легенды земли Олонхо»

В кинотеатре «Мир» с 8 по 10 июня пройдут некоммерческие показы пяти якутских фильмов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Якутские кинематографисты уже давно заняли определенную нишу в киноиндустрии, нашли свое лицо. Их фильмы отличаются ментальностью, аутентичностью, умением преподнести лучшие качества якутского народа через героев. Их киноленты всегда имеют сильный сценарий. Причем они умеют снимать так, что зритель всегда сопереживает главному герою на пути его становления, жизненных перипетий», — заметила Айтуганова.

Откроет Дни якутского кино «Легенды земли Олонхо» во вторник, 8 июня, историческая киноэпопея о жизни народа саха на рубеже XVI–XVII веков «Тыгын Дархан». Показ начнется в 19.00. Перед этим зрителей поприветствуют сам режиссер фильма Никита Аржаков и другие представители якутского кинематографа: режиссеры Эдуард Новиков и Дмитрий Кольцов, директор кинокомпании «Сахафильм» Дмитрий Шадрин, председатель Союза кинематографистов Республики Саха Алексей Романов, руководитель отдела профессионального искусства и духовного развития Министерства культуры Якутии Нюргуяна Илларионова.

На следующий день в 17.00 на суд зрителей будет представлен фильм о вступающем в схватку с фашистскими снайперами якутском охотнике — «Рядовой Чээрин». Завершится день драмой о пожилых супругах-якутах, в чей дом попал священный орел, — «Царь-птица». Показ запланирован на 19.30.

Заключительный день ознаменуют комедийные фильмы «Потанцуй со мной» и «Надо мною солнце не садится». Начало показов — в 17.00 и 19.30.