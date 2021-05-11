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Ру Тат
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11 мая 2021  18:10

Показы спектаклей в театре Качалова перенесены на июнь в связи с трауром в Татарстане

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Два спектакля казанского драматического театра имени Качалова переносятся с мая на июнь в связи с трагедией, произошедшей сегодня в гимназии № 175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе театра.

«В связи с произошедшей трагедией спектакль „Безумный день, или Женитьба Фигаро“ переносится с 11 мая на 5 июня, спектакль „Бал воров“ — с 12 мая на 1 июня», — рассказали в пресс-службе.

Сегодня на казанский лицей № 175 было совершено нападение. Завтра, 12 мая, во всех школах Казани отменены занятия, этот день в Татарстане объявлен днем траура.

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