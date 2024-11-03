«Покажу, как нужно выполнять долг перед страной»: боец из РТ отмечен наградами на СВО

Участник специальной военной операции Алмаз Шарапов из села Адав-Тулумбаево Буинского района Татарстана служит на передовой с 2022 года. За это время он дважды был удостоен медали 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии «За заслуги» и один раз — медали «За храбрость» II степени.

В феврале текущего года Алмазу Шарапову за проявленное во время исполнения воинского долга отвагу и мужество была объявлена благодарность Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Алмаз Шарапов уехал в зону СВО по мобилизации. Окончивший КНИТУ-КХТИ энергетик с высшим образованием с первого дня был назначен на службу по своей специальности.

Он сразу предупредил домашних, что не будет подробно рассказывать, где служит и на какой должности. Говорит только, что для таких, как он, ветреный день — самый спокойный.

В такой день Алмаз находит время, чтобы выйти на связь с проживающей в Казани семьей и родителями, которые живут в деревне.

Мать бойца Дания Шарапова поделилась рассказом о таких радостных мгновениях.

«Только на днях по просьбе сына, сложившись с односельчанами, купили рации. Отправили сухие супы, чаи, чак-чак, которые приготовили сами. Помощь до них дошла. Сын снял видео, поблагодарил сельчан. Он как всегда сказал, что у них все хорошо. Участие сына в установлении мира в стране — это большая гордость. Самое мое заветное желание — чтобы дети живыми и невредимыми вернулись домой», — заметила женщина.

Алмаз в семье старший. У него четверо младших братьев. По словам матери, получив повестку, он сразу сказал, что не заставит краснеть отца Агзама, двоих сыновей и четверых братьев. Заявил, что на своем примере покажет, как нужно выполнять долг перед страной.

Алмаз с детства был главной опорой для Дании апы. Утром она спешила в школу, а Алмаз отводил малышей в детский сад. Понимая, что на шестерых мужчин в доме единственная женщина, помогал ей во всем. Этого требовал и от младших. Когда мыли дом, он и потолок протирал, и полы отмывал до блеска, и посуду мыл. Уезжая в зону СВО, попросил братьев помогать матери. Дания апа уверена, что сын такой же ответственный и на службе.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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