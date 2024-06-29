Показ сельхозтехники, «Трактор-шоу», ИИ в АПК: в Татарстане пройдет «Агроволга»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В начале июля в Татарстане, на площадке МВЦ «Казань Экспо», состоится во второй раз международная выставка «Агроволга», которая объединит на одной площадке опытно-демонстрационные поля, масштабную экспозицию сельхозтехники и деловой форум.

В течение всех трех дней будут демонстрировать разработки в различных отраслях АПК и новую сельскохозяйственную технику. Так, белорусская компания «ПОЛЫМЯ» представит ряд зерноочистительных машин, входящих в состав семенных линий и предназначенных для подготовки высококачественных семян.

Помимо этого, вне павильонов будут организованы конкурсы: международный турнир по обрезке копыт КРС, в котором примут участие 150 ветеринаров-ортопедов, конкурс по профессиональному мастерству управления трактором «Трактор-шоу», а также республиканский конкурс племенных животных «Краса Агроволги» – аналог «конкурса красоты». Соревнование соберет 80 животных из 40 племенных хозяйств Татарстана, нетелей будут оценивать по признакам экстерьера, утвержденным Всемирной федерацией голштинской породы.

Деловая программа «Агроволги» обширная. В ее рамках участники смогут как поделиться своим опытом, так и ознакомиться с практикой других. Так, в первый день, 3 июля, пройдут встречи на такие темы, как диджитал-тренды в АПК (участники обсудят внедрение ИИ в сферу сельского хозяйства, в тепличное хозяйство, автоматизацию производства и пр.), «Выстраивание структуры посевных площадей под конъюнктуру рынка. Опыт Алтайского края», «Мелиорация – основа обеспечения продовольственной безопасности в любой климатический год» и пр.

На сегодняшнем совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что «Агроволга» – очень хорошая площадка, где представят инновационные разработки в сельском хозяйстве, новые виды техники и оборудования.