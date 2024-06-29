Раис РТ: «Агроволга» — очень хорошая площадка с инновациями в сельском хозяйстве

В казанском Международном выставочном центре «Казань Экспо» с 3 по 5 июля пройдет международная агропромышленная выставка «Агроволга», анонсировал Раис РТ Рустам Минниханов на сегодняшнем совещании в Доме Правительства. Видео опубликовано на портале руководителя республики.

«Это очень хорошая площадка. Будут инновационные разработки в сельском хозяйстве, новые виды техники и оборудования, очень интересные опытно-демонстрационные поля, каждый год видим новые сорта, результаты и экспозиции предприятий АПК», – перечислил руководитель республики.

«Агроволга» — площадка для презентации собственной продукции и технологий, для знакомства с новым и достижениями в различных областях АПК. В 2022 году в ней приняли участие 420 компаний из 41 региона РФ, прямые участники из Беларуси, Казахстана, Турции, Ирана, Южной Кореи, Нидерландов и Австралии.