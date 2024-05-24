На международной выставке «Агроволга» пройдет конкурс красоты среди коров

На площадке МВЦ «Казань Экспо» с 3 по 5 июля состоится Международная агропромышленная выставка «Агроволга». В ее рамках пройдет Республиканский конкурс племенных животных «Краса Агроволги», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Соревнование, ставшее ежегодным, соберет 80 животных из 40 племенных хозяйств Татарстана. В этом году конкурс пройдет среди нетелей молочного направления. Для проведения конкурса такого уровня на территории выставки будет возведена современная мобильная ферма с прилегающим манежем для выводки животных и трибунами для зрителей», — говорится в сообщении.

Конкурсантки будут соревноваться не только за первое место, но и за победу в номинациях «Выраженность молочного типа», «Гармоничная походка», «Самое объемное животное».

Оцениваться нетели будут по признакам экстерьера, утвержденным Всемирной федерацией голштинской породы.

Для выбора победителей приглашены международный оценщик Национальной ассоциации производителей крупного рогатого скота голштино-фризской породы Венгрии Шебек Тамаш и сертифицированный классификатор по линейной оценке Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы России Александр Нечаев.

Кроме того, продет конкурс среди поводырей коров — хендлеров. Их оценят на умение правильно вести животное в заданном направлении, темпе и траектории.

На выставке также состоится первый Международный турнир по обрезке копыт крупного рогатого скота, в котором примут участие 150 ветеринаров-ортопедов.