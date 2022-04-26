В Казани из-за груды мусора оказалось под угрозой возрождение редких дубов

Экоактивисты рассчитали ущерб, нанесенный неизвестными злоумышленниками казанскому питомнику редких видов растений в результате сброса грязного снега. Сегодня любители экологии побывали на месте происшествия, чтобы посмотреть, как это место выглядит весной.

Фото Тимура Ескараева

«В прошлом году мы собирали семена пойменных дубов на острове Торфяном, утопая в болоте. Это уникальные дубы, которые произрастают на влажном грунте. Эти дубы исторически росли по обе стороны вдоль Казанки. Была идея возродить дубравы. Первую партию деревьев планировали высадить в парке Спортивном, данный вопрос был согласован со Стратегией развития Казанки», – сообщил корреспонденту «Татар-информа» активист Тимур Ескараев.

Он вместе с основателем питомника редких видов, заведующим лабораторией, доцентом кафедры КНИТУ Сергеем Мухачевым набрал на острове мешок желудей дуба черешчатого. Часть желудей была отдана на рассаду в кружок юннатов, еще 320 желудей было высажено на территории питомника. Саженцы дуба добровольцы хотели рассадить по территории Русско-Немецкой Швейцарии. Но этим планам помешали неизвестные, которые засыпали часть питомника грязным снегом.

«Снег привезли сюда на тяжелой технике, грунт нарушен, деревья поломаны. Наверняка теперь дубы не взойдут. Жалко наш труд и наши планы по возрождению дубрав. К счастью, грядки с касатиком сибирским находятся подальше, за деревянным шлагбаумом, касатик не поврежден», – добавил Ескараев.

Фото Тимура Ескараева

На территории питомника раньше росло около 10 кустов пальчатокоренника мясо-красного. Этого «краснокнижника» в народе называют лесной орхидеей. На территории Русско-Немецкой Швейцарии растение уже не произрастает, встречаются лишь единичные экземпляры в роще на Гаврилова. Скорее всего, редкое растение погибнет.

По словам собеседника «Татар-информа», сброшенный снег был загрязнен химическими реагентами. Кроме того, на месте нелегальной свалки обнаружен мелкий бытовой мусор, остатки канализационного люка и бетонные блоки, которые обычно используются для перекрытия проезда автомобилей.

«Раньше это был заповедник в центре города, а сейчас просто свалка. Когда снег сошел, все выглядит еще хуже. Плодородный слой грунта перекопан, всюду груды мусора. По самым скромным подсчетам, нанесен ущерб как минимум на 200 тыс. рублей исполкому Казани и нашему труду», – пояснил Ескараев.

Как отметили в пресс-службе Минэкологии РТ, общий объем размещенного снега и отходов составил 3 тыс. кубометров, а площадь свалки – 16 тыс. кв. метров. Установлен правообладатель земельного участка – администрация Советского района. Ранее на месте были отобраны пробы снега для определения класса опасности и токсичности.

Фото Тимура Ескараева

«Загрязненный снег относится к четвертому классу опасности, и есть превышение хлорида, сульфата, нефтепродукта», – отметили в пресс-службе ведомства.

17 февраля в отношении администрации Советского района Казани был составлен протокол по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ, однако свалка так и не была ликвидирована. Сейчас Центральное территориальное управление Минэкологии РТ готовит документы для принуждения собственника земельного участка к ликвидации нарушения в судебном порядке.