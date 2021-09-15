Через два-три года в парках вдоль Казанки начнется восстановление пойменных дубрав

В новом питомнике редких видов растений на берегу Казанки в конце этой недели экоактивисты высадят семена пойменных дубов. Через 2,5-3 года саженцы будут пересажены на территорию новых парков вдоль Казанки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил организатор акции Тимур Ескараев.

«Еще до революции вдоль Казанки росли пойменные дубравы. В процессе осушения они были вырублены. Банк семян остался на острове у поселка Торфяной. Там растет пойменная дубрава. Эти дубы ценны тем, что они адаптированы к влажной почве и могут расти на болотах», – пояснил он.

В минувшие выходные экоактивист вместе с заведующим лабораторией, доцентом кафедры КНИТУ Сергеем Мухачевым набрали на острове мешок желудей дуба черешчатого, которые вскоре посадят на территории питомника.

«Часть желудей посадим в лунки, другую часть отдадим в кружок юннатов при КХТИ. Ребята будут выращивать дубы под присмотром родителей на подоконниках в своих квартирах. Весной мы их также пересадим в питомник. Через пару лет саженцы будут высажены в парках Казани. Первая дубрава будет посажена за Дворцом водных видов спорта. Данный вопрос согласован с Дирекцией парков и скверов Казани», – отметил Ескараев.

Далее планируется восстановление пойменных дубрав на территории Русско-Немецкой Швейцарии.