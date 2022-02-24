Злоумышленники на берегу Казанки засыпали грязным снегом краснокнижную лесную орхидею

Фото предоставил экоактивист Тимур Ескараев

Пальчатокоренник мясо-красный, саженцы пойменного дуба черешчатого и другие растения в казанском питомнике редких видов оказались засыпаны грудами грязного снега, нелегально сброшенного неизвестными злоумышленниками. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня экологический активист Тимур Ескараев.

«В питомник редких видов навезли грязный снег, поломали березки, засыпали вагончик с инвентарем. В этом грязном снеге содержатся химреагенты, микропластик от шин и прочая грязь. Всё это погубит популяцию краснокнижных лесных орхидей или пальчатокоренник мясо-красный, который мы прошлой весной на этом участке с радостью обнаружили. Всего там росло семь экземпляров, это редчайший вид. Он ранее исчез на территории Русско-Немецкой Швейцарии из-за дорожных реагентов, которые периодически сдувало с Миллениума», — рассказал собеседник агентства.

Экоактивист отметил, что еще два экземпляра лесной орхидеи растут в роще на улице Гаврилова. Растения отличаются повышенной прихотливостью, для жизни и роста им необходимы полутень и глинистая почва. Срывать пальчатокоренник запрещено, так как он занесен в Красную книгу.

Фото предоставил экоактивист Тимур Ескараев

«Если снег не увезут на снегоплавильные станции, мы потеряем эти уникальные экземпляры. Снег сейчас уже тает, химреагенты уходят в грунт», — добавил Ескараев.

Под грудой снега на территории питомника редких видов оказались саженцы более 300 дубов, которые в дальнейшем планировалось рассадить по берегам Казанки.

«Это должен был быть наш подарок городу. Мы хотели высадить саженцы в парке „Спортивный“ — от Миллениума до „Ак Барс арены“. Выживут ли теперь наши дубы — неизвестно», — пояснил активист.

Фото предоставил экоактивист Тимур Ескараев

Как сообщалось ранее, гигантскую несанкционированную снежную свалку обнаружили экологи в столице Татарстана на прошлой неделе благодаря сообщению в системе «Народный контроль». В адрес Минэкологии РТ поступило обращение о незаконном складировании снега по улице Торфяная в одноименном поселке, рядом с лодочной станцией «Якорь». Инспекторы выехали по указанному в обращении адресу. Факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился. Площадь загрязненной территории составила 8620 кв. метров, а объем — 9482 куб. метра.

Сегодня казанские экоактивисты приехали на место происшествия и обнаружили в сброшенном снегу мелкий бытовой мусор — бумагу, бумажные стаканы, пластик, фантики. Техника, на которой привезли груды снега, уничтожила заросли облепихи и другие кустарники. Грязный снег сброшен в берегоохранной зоне реки Казанки. Общий ущерб, нанесенный экологии, оценить сложно, говорят очевидцы.

Собеседник ИА «Татар-информ» заметил, что на этом месте необходимо организовать дежурства, потому что злоумышленники сбрасывают снег ночью. Местным жителям удалось заснять на видео автомобиль, водитель которого причастен к этому, уточнил Ескараев.

Фото предоставил экоактивист Тимур Ескараев

Как отметили в пресс-службе Минэкологии РТ, по факту обнаружения несанкционированной свалки снега в отношении администрации Советского района Казани составлен протокол по части 1 статьи 8.2. КоАП РФ. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. Материал направлен в Советский районный суд Казани для принятия решения.