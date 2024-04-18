«Пойман пьяным – плати тридцатку»: депутаты за штрафы ПДД нарушителям на электросамокатах

Законотворцы предложили нарушителей ПДД на электросамокатах и других СИМ бить рублем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Штрафы выше, чем для автолюбителей»

В Государственную Думу внесли законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях – предлагается ужесточить правила использования велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Предлагается внести изменения, устанавливающие административную ответственность за нарушения в области дорожного движения в части оставления места ДТП, невыполнения требования об остановке, управления СИМ в состоянии опьянения, отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – объяснил в своем телеграм-канале один из авторов этой инициативы – председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

За пьяную езду на электросамокатах предлагается штрафовать на сумму до 30 тыс. рублей. При превышении скорости на 5–10 км/ч – штрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч – от 2 до 2,5 тыс. рублей, на 15–20 км/ч – от 3 до 3,5 тыс. рублей, если превышение еще больше — от 4 до 5 тыс. рублей.

Если взрослый везет на электросамокате, велосипеде или другом СИМ ребенка, то его предлагают штрафовать до 5 тыс. рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести штраф в 1 тыс. рублей.

Наказывать штрафом предлагают за движение по автомагистрали, нарушения требований к перевозке грузов, буксировке, нарушения перевозки пассажиров, за создание помех для движения пешеходов, а также движение по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам в случае, если СИМ или велосипед весят больше 35 кг.

«Законопроект поддержан Правительством Российской Федерации», – заключил Андрей Клишас. Что, в принципе, дает понять, что предложенные изменения с большой долей вероятности будут приняты.

За прошлый год только в Казани произошло 34 ДТП с участием СИМ Фото: kzn.ru

С начала сезона в Казани уже два ДТП с электросамокатами

Горячие споры о том, что делать с электросамокатами и другими СИМ, идут едва ли не с момента их появления на дорогах городов. То и дело СМИ рассказывают подробности различных дорожных трагедий.

С начала этого года в Казани произошло уже два ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых пострадали два человека. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

За прошлый год только в Казани произошло 34 ДТП с участием СИМ. В них травмы различной степени тяжести получили 35 человек, среди которых 12 детей.

Жительница Казани Александра рассказала «Татар-информу», после чего перестала кататься на электросамокатах. Вместе со своим парнем и друзьями она была в отпуске в Москве, там компания решила прокатиться на электросамокатах.

«Мы ехали на самокате вдвоем, что уже было тотальной ошибкой. Молодой человек решил проехать по скользкому покрытию рядом с фонтанами, которые бьют из земли вблизи Третьяковской галереи», – рассказала девушка.

Они поскользнулись, и самокат упал на бок. В первый момент, казалось, обошлось без серьезных травм – девушка просто порвала туфельку и юбку, немного хромала.

«Пока друзья отвозили самокаты на парковку, я села на лавочку. Я сижу и говорю, что мне плохо. Все побелело в глазах. Я начала падать в обморок. Провалилась, мне начали бить по щекам, я очнулась. Меня начало тошнить, я опять упала в обморок. Женщина рядом вызвала скорую. К Третьяковке приехали медики. Меня туда погрузили, все проверили, давление верхнее было примерно 45. Меня фельдшеры привели в чувства. А молодой человек вывихнул ногу», – рассказала она.

Саше и ее парню повезло, достаточно посмотреть сводки ДТП любого региона России – аварий с СИМ хоть отбавляй.

Член Совета по правам человека при Президенте России, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова в своем телеграм-канале на днях поделилась историей из Подмосковья. Молодая пара за месяц до свадьбы купила себе скоростные электросамокаты. До этого на этом виде транспорта девушка ездила всего несколько раз. Она упала, ударилась лицом об асфальт.

«Жених бросился ее поднимать, но она обмякла у него в руках. Смерть Марии была мгновенной, только 5-летняя дочь осталась. Через три недели должна была состояться свадьба. Все было готово – Мария купила свадебное платье, был заказан банкетный зал, оплачено свадебное путешествие», – рассказала Марина Ахмедова.

Многие, кто в СМИ или публичном пространстве высказывается о СИМ, сходятся в одном – это серьезное транспортное средство, управлять которым нужно учиться, и по тротуарам на нем ездить не стоит.

Организации, выдающие электросамокаты напрокат, наказывают за езду двух и более человек на одном самокате Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Снижение скорости и запретные зоны: как борются с самокатами в Татарстане

В Татарстане с самокатчиками-нарушителями борются уже давно. Власти стараются обезопасить и прохожих, и любителей прокатиться с ветерком. Для этого создают специальные дорожки и вводят различные ограничения.

Еще в 2022 году в Казани решили изменить максимальную скорость, с которой самокаты могут передвигаться по городу, тогда ее снизили с 25 до 20 км/ч. А в Челнах в том же году и вовсе вывезли из города самокаты одного из сервисов по их аренде.

«Электросамокаты – это источник повышенной опасности», – высказал тогда свою позицию мэр Автограда Наиль Магдеев.

Недавно стало известно, что исполком Казани составил проект, в котором указаны места в городе, где нельзя будет пользоваться электросамокатами. Этот документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе четко оговорены территории, по которым ездить на СИМ будет запрещено, а также улицы, на которых нельзя будет выезжать на пешеходные зоны. И перечень улиц, где для СИМ категорически закрыта будет проезжая часть.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За нарушения правил – бан в приложении проката самокатов

Сегодня Госавтоинспекция Татарстана рассказала, что аккаунты в приложении по прокату электросамокатов, которые предоставляют для поездок детям, будут блокировать.

«Уже заблокировано 10 аккаунтов. Лица, управляющие СИМ, нарушившие ПДД, подлежат административной ответственности согласно действующему законодательству», – напомнили в Госавтоинспекции Татарстана.

Организации, выдающие электросамокаты напрокат, наказывают за езду двух и более человек на одном самокате, за передачу аккаунта другому человеку, в том числе несовершеннолетнему, за управление самокатом до 18 лет.

«Некоторые операторы вводят тестирование на знание ПДД в приложении. Сейчас прохождение теста добровольно, но в перспективе планируется сделать его обязательным для новых пользователей. Также пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти тест, если они нарушили ПДД», – отметили в Госавтоинспекции.

Совсем недавно начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов на пресс-конференции в «Татар-информе» говорил в том числе и о СИМ.

«Мы каждый год готовимся к самокатному сезону, скоро будет проведено большое совещание с исполкомом Казани, с организаторами проката самокатов. Будут обсуждаться все вопросы, связанные с безопасностью, с дислокацией этого транспортного средства», – рассказал главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Тогда он отмечал, что жители республики разделились в своих мнениях: кто-то выступает за самокаты, кто-то – против них.

«Некоторые люди пересаживаются с автомобилей на самокаты. Но есть те, кто считает, что их нужно убирать. В любом случае мы должны говорить, что для них должны быть созданы условия, чтобы самокатчики не нарушали правила. Иногда мы видим страшные последствия: в прошлом году сразу два человека ехали на одном самокате и попали в аварию. Один человек погиб. Основной момент в этом вопросе – взаимоуважение: и тех, кто управляет самокатом, и водителей, и пешеходов. Все должны уважать друг друга», – добавил главный госавтоинспектор.

Эксперты считают, что в идеале нужно выдавать права на управление электросамокатом, однако это трудновыполнимо Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Повышение штрафов не спасет!»

«Самокатами пользуются единицы, при этом снижение безопасности ощущают на себе все остальные. Как ни крути, большой скоростной самокат в руках – средство повышенной опасности, и к его водителю нужно предъявлять соответствующие требования. При этом мнение меньшинства – любителей самокатов – также нужно учитывать и приходить к разумному компромиссу. Ситуация такая: людям в крупных городах дали возможность беспрепятственно распробовать самокат в диком виде без ограничений. Народ распробовал и в подавляющем количестве пришел к выводу, что это – опасно. Да, мы должны учитывать мнение меньшинства, которому понравилось. Компромисс, на мой взгляд, такой – нужна мера отсева, административный или законодательный барьер, который бы отделил тех, кто хочет воспользоваться СИМ спонтанно, и тех, кто не имеет базовых представлений о ПДД и логике поведения на дороге», – рассказал «Татар-информу» руководитель аналитического агентства «ПромРейтинг», социолог Антон Глухов.

Эксперт-социолог напомнил ситуацию со скутерами и мопедами. Одно время доступ к ним был облегчен: не нужно было иметь права, китайские модели стали доступны широким слоям населения, подросткам стали дарить эту технику родители, – и тогда страну захлестнула волна ДТП со скутерами. Сегодня мопед в городе – это уникальное явление. Он все еще доступен, но сейчас нужны соответствующие права и возраст старше 18 лет.

Антон Глухов уверен, что в идеале нужно выдавать права на управление таким транспортным средством, однако это трудновыполнимо. Разрешить водить электросамокат в городе всем, у кого есть водительские права, плюс тем гражданам без прав, кто сдаст экспресс-экзамен на умение пользоваться техникой и знание ПДД. По его словам, водители знают ПДД все же лучше пешеходов, понимают, что такое ответственность за чужие жизни, осознают, что такое скорость, инерция и тормозной путь.

Что касается законопроекта, Антон Глухов считает, что измерять скорость самокатов сложно, дорого и абсурдно, ведь они не ездят, к примеру, по проспекту Универсиады в потоке. Камеры во дворах есть далеко не везде, платежеспособность и ответственность у любителей такого вида транспорта низкая, кому присылать штраф, тоже не ясно, если у СИМ нет номера.

«Воздействие на водителей самокатов, наехавших на пешехода, в большинстве ситуаций сейчас минимальное. Если его разыщут, то штраф будет в районе тысячи – полутора тысяч рублей. Лишь в уникальных случаях тяжелого вреда здоровья может наступать уголовная ответственность и компенсации. Но такие случаи единичные», – подчеркнул он.

По его мнению, штрафы за пьяную езду, тоже не помогут.

«Не могу сказать, что пьяная езда является главной проблемой при использовании самоката. Да и штраф тут не поможет – когда человек пьяный он себя не контролирует и возьмется за самокат при любых раскладах. Штраф не будет для него сдерживающим фактором. А когда по улице едет пьяный самокатчик, наложенный постфактум штраф не убережет от последствий здесь и сейчас. Именно по этой причине штрафы за употребление алкоголя за рулем машины дополняются конфискациями ТС и уголовной ответственностью – штрафы не тормозят водительскую алкоголизацию. Впрочем, я уже сказал выше: в Татарстане и России нет яркой проблемы алкогольных ДТП с участием водителей самокатов. Тут, считаю, законодатель торопится и идет по ложному следу», – отметила социолог.

Он уверен, что проблема с самокатами в том, что их водители не знают, как и где ездить, а часто не имеют возможности ездить безопасно даже при наличии знаний. Антон Глухов выступает за упрощенную процедуру получения прав на самокат. Можно попытаться проводить ее в режиме онлайн и выдавать удостоверение в электронном виде на портале Госуслуг. Любой минимальный барьер входа в пользование самоката сразу отсеет 10-20% неадекватов, как это произошло с мопедами.

Проблема с самокатами в том, что их водители не знают, как и где ездить Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-инфором»

«Проблема не в кикшеринге, а в частных самокатах»

В кикшеринговой компании Whoosh «Татар-информу» рассказали, что в самокатах и так стоит внутренний ограничитель скорости в 25 километров в час, технической возможности ее увеличить – нет.

«Еще в 2021 году по согласованию с мэрией и Исполкомом была установлена максимальная скорость 20 километров в час и есть множество зон запрета движения, ограничения скорости. Например, там где есть массовое скопление граждан – набережные, парки. И это все прописано в регламенте компании. Если самокат въезжает в парковую зону, у нас идет снижение скорости», – объяснил представитель кикшеринговой компании.

К тому же нарушение скорости надо как-то выявить и задокументировать, что мало выполнимо.

«Частные самокаты не подлежат ограничительным мерам, для них не существует ни зон запретов, ни зон ограничений, ни тем более ограничителей скорости. У нас все по ГЛОНАСС, по спутникам. А вот частных самокатов становится все больше», – поделились в компании.

Что касается катания сразу нескольких людей на самокатах, в компании рассказали «Татар-информу», что в настоящее время тестируют систему «Антитандем» в Казани, чтобы пресекать подобное катание, ведь это крайне опасно.

Так или иначе, но все эксперты сходятся в одном – делать что-то нужно, ведь джинн из бутылки был выпущен и теперь неплохо было бы придумать, как его усмирить.