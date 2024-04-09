Составлен список мест, где в Казани нельзя будет ездить на электросамокатах

Исполком Казани составил проект, в котором указан перечень мест в городе, где нельзя будет пользоваться электросамокатами. Соответствующий документ, находящийся пока на антикоррупкционной экспертизе, опубликован на портале Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ.

Так, согласно документу, ездить на СИМ будет запрещено по территориям:

Казанского Кремля

Парка «Кырлай»

Парка «Урам»

ТЦ «Парк хаус»

парковки у Центра семьи «Казан»

парковки под мостом «Миллениум», парк «Урам»

парковка Горкинско-Ометьевского леса со стороны пр.Победы и ул.Родина

нечетная сторона ул.Дзержинского на участке от ул.Чернышевского до ул.Лобачевского

прилегающей к территории Собора Казанской иконы Божией Матери (ул. Б.Красная, 5Б)

промзоны ул.М.Миля

промзона ул.Родины

Нельзя будет выезжать на пешеходные зоны:

Ул.Баумана

Ул.Петербургская

Нельзя будет выезжать на проезжую часть:

ул.Авангардная

ул.Академика Арбузова

ул.Баки Урманче

ул.Большая Крыловка

ул.Вишневского

ул.Комиссара Габишева

ул.Дубравная

ул.Достоевского

ул.Краснококшайская

Кировской дамбы

Кремлевской дамбы

ул.Кул Гали

ул.Ленская

Магистраль 100-летия ТАССР

ул.Мамадышский тракт

ул.М.Салимжанова

Мост Миллениум

ул.Несмелова

ул.Н.Назарбаева

ул.Оренбургский тракт

ул.Пушкина

пр.Победы

ул.Р.Зорге

ул.Сибирский тракт

ул.Татарстан

ул.Техническая

пр.Универсиады

ул.Фермское шоссе

ул.Ю.Фучика

пр.Х.Ямашева

ул.2-я Азинская

В документе отмечается, что ограничения вводятся для всех СИМ, то есть не только для электросамокатов, но также для гироскутеров, моноколес и прочих средств передвижения.