news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 9 апреля 2024 11:42

Составлен список мест, где в Казани нельзя будет ездить на электросамокатах

Скопировать ссылку

Исполком Казани составил проект, в котором указан перечень мест в городе, где нельзя будет пользоваться электросамокатами. Соответствующий документ, находящийся пока на антикоррупкционной экспертизе, опубликован на портале Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ.

Так, согласно документу, ездить на СИМ будет запрещено по территориям:

  • Казанского Кремля
  • Парка «Кырлай»
  • Парка «Урам»
  • ТЦ «Парк хаус»
  • парковки у Центра семьи «Казан»
  • парковки под мостом «Миллениум», парк «Урам»
  • парковка Горкинско-Ометьевского леса со стороны пр.Победы и ул.Родина
  • нечетная сторона ул.Дзержинского на участке от ул.Чернышевского до ул.Лобачевского
  • прилегающей к территории Собора Казанской иконы Божией Матери (ул. Б.Красная, 5Б)
  • промзоны ул.М.Миля
  • промзона ул.Родины

Нельзя будет выезжать на пешеходные зоны:

  • Ул.Баумана
  • Ул.Петербургская

Нельзя будет выезжать на проезжую часть:

  • ул.Авангардная
  • ул.Академика Арбузова
  • ул.Баки Урманче
  • ул.Большая Крыловка
  • ул.Вишневского
  • ул.Комиссара Габишева
  • ул.Дубравная
  • ул.Достоевского
  • ул.Краснококшайская
  • Кировской дамбы
  • Кремлевской дамбы
  • ул.Кул Гали
  • ул.Ленская
  • Магистраль 100-летия ТАССР
  • ул.Мамадышский тракт
  • ул.М.Салимжанова
  • Мост Миллениум
  • ул.Несмелова
  • ул.Н.Назарбаева
  • ул.Оренбургский тракт
  • ул.Пушкина
  • пр.Победы
  • ул.Р.Зорге
  • ул.Сибирский тракт
  • ул.Татарстан
  • ул.Техническая
  • пр.Универсиады
  • ул.Фермское шоссе
  • ул.Ю.Фучика
  • пр.Х.Ямашева
  • ул.2-я Азинская

В документе отмечается, что ограничения вводятся для всех СИМ, то есть не только для электросамокатов, но также для гироскутеров, моноколес и прочих средств передвижения.

#электросамокаты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2