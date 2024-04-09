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Составлен список мест, где в Казани нельзя будет ездить на электросамокатах
Исполком Казани составил проект, в котором указан перечень мест в городе, где нельзя будет пользоваться электросамокатами. Соответствующий документ, находящийся пока на антикоррупкционной экспертизе, опубликован на портале Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ.
Так, согласно документу, ездить на СИМ будет запрещено по территориям:
- Казанского Кремля
- Парка «Кырлай»
- Парка «Урам»
- ТЦ «Парк хаус»
- парковки у Центра семьи «Казан»
- парковки под мостом «Миллениум», парк «Урам»
- парковка Горкинско-Ометьевского леса со стороны пр.Победы и ул.Родина
- нечетная сторона ул.Дзержинского на участке от ул.Чернышевского до ул.Лобачевского
- прилегающей к территории Собора Казанской иконы Божией Матери (ул. Б.Красная, 5Б)
- промзоны ул.М.Миля
- промзона ул.Родины
Нельзя будет выезжать на пешеходные зоны:
- Ул.Баумана
- Ул.Петербургская
Нельзя будет выезжать на проезжую часть:
- ул.Авангардная
- ул.Академика Арбузова
- ул.Баки Урманче
- ул.Большая Крыловка
- ул.Вишневского
- ул.Комиссара Габишева
- ул.Дубравная
- ул.Достоевского
- ул.Краснококшайская
- Кировской дамбы
- Кремлевской дамбы
- ул.Кул Гали
- ул.Ленская
- Магистраль 100-летия ТАССР
- ул.Мамадышский тракт
- ул.М.Салимжанова
- Мост Миллениум
- ул.Несмелова
- ул.Н.Назарбаева
- ул.Оренбургский тракт
- ул.Пушкина
- пр.Победы
- ул.Р.Зорге
- ул.Сибирский тракт
- ул.Татарстан
- ул.Техническая
- пр.Универсиады
- ул.Фермское шоссе
- ул.Ю.Фучика
- пр.Х.Ямашева
- ул.2-я Азинская
В документе отмечается, что ограничения вводятся для всех СИМ, то есть не только для электросамокатов, но также для гироскутеров, моноколес и прочих средств передвижения.
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