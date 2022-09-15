РФ выделит 1,5 млн долларов на инфраструктуру, нарушенную в конфликте на границе Киргизии

Россия продолжит оказывать финансовую помощь Киргизии. В этом году на восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате конфликта на границе районов, будет выделено 1,5 млн долларов. Часть средств пойдет на ремонт и реконструкцию объектов, которые были разрушены при последних трагических событиях, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Сегодня в Самарканде, на полях саммита ШОС, он встретился с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. Стороны обсудили торговые и экономические отношения стран, в том числе товарооборот, финансовую поддержку, а также связи в сфере образования.

«Россия остается ведущим торгово-экономическим партнёром [Киргизии]. У нас в прошлом году рост был заметный торгового оборота, и в этом году растет, причем очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос у нас на 46,6%, а в этом году, за первые пять месяцев, — еще плюс 30%. Это очень хороший показатель», — отметил Путин.

Он напомнил, что в прошлом году Россия направила 20 млн долларов на финансовую помощь республике. В этом году она направит еще 1,5 млн, чтобы восстановить социальную инфраструктуру, «пострадавшую в результате известных трагических событий на границе районов». Кроме того, по июльскому соглашению Россия направит 1,3 млрд рублей на закупку пожарной и вертолетной техники.

Путин заметил, что Россия остается крупнейшим поставщиком ресурсов в Киргизию. При этом поставки происходят по льготной, беспошлинной схеме. Сотрудничество с республикой осуществляют 70 регионов России.

Садыр Жапаров добавил, что в ближайшее время в Киргизии начнется строительство нескольких школ с обучением на русском языке. Ожидается, что пять из них начнут возводиться в 2023 году, еще четыре — в 2024-м.

Президент России поблагодарил собеседника за поддержку русского языка и напомнил, что в республике действуют уже девять школ с обучением на русском языке. Преподавание в них ведут учителя из России.