Пограничники Эстонии начали предупреждать едущих в Россию о возможном закрытии границы

На контрольно-пропускном пункте в Нарве эстонские пограничники начали выдавать жителям страны, едущим в Россию, листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с РФ. Об этом передает РИА Новости.

Сообщение на листовках гласит, что Россия последние недели якобы направляла на границу с Эстонией группы иностранцев, которые не имеют законного права на въезд в Евросоюз. Утверждается, что при продолжении подобной практики эстонская погранслужба будет вынуждена «в целях безопасности государства и охраны общественного порядка» закрыть КПП по примеру Финляндии.

«Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, Вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим Ваш маршрут может удлиниться на несколько сот километров», – заявили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии.

Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла 4 КПП на границе с Россией, а затем решила перекрыть все остальные, кроме самого северного. По заявлениям властей, такой шаг связан с резким ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих из соседней страны. Последний пункт Правительство Финляндии решило закрыть в ночь с 29 на 30 ноября.