Погибших при стрельбе в гимназии школьников хоронят в Казани и в двух районах Татарстана

Сегодня в Татарстане проходят похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 детей и педагогов. Похороны проходят в Казани и в двух районах республики. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Сегодня похороны проходят не только в Казани. Две семьи изъявили желание похоронить своих детей на месте, где были похоронены их предки и родственники - в Высокогорском и Рыбно-Слободском районах. Со вчерашнего дня представители МУП "Ритуал" проводят работу по доставке тел погибших до дома и затем до места захоронения», - сказала она.

Исполкому Казани было предложено осуществить мероприятия по оказанию ритуальных услуг по предоставлению и доставке ритуально-похоронных принадлежностей. По решению руководителя оперативного штаба, Премьер-министра РТ Алексея Песошина все службы, задействованные в подготовке документов, необходимых для проведения похоронных мероприятий и для признания пострадавшими, работают второй день неотрывно в здании республиканской судебно-медицинской экспертизы, чтобы оперативно обеспечить всю необходимую работу. Это представители Следкома, службы МУП «Ритуал», ЗАГСы и соцзащиты.

В результате нападения на казанскую гимназию №175 погибли 9 человек, 7 из которых – дети. В настоящее время в больницах города находятся 23 пострадавших.