В Рыбно-Слободском районе Татарстана проходят похороны погибшей в казанской школе ученицы

В деревне Старый Арыш, расположенной в Балыклы-Чукаевском сельском поселении Рыбно-Слободского района Татарстана, проходят похороны школьницы, погибшей от рук «казанского стрелка» в гимназии № 175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил глава поселения Ильшат Мазитов.



«Это большое потрясение для всех нас», — сказал глава.



Погибшая — Алиса Гарифуллина — родилась 5 марта 2006 года в Старом Арыше. Девочка жила в Казани и училась в 8 «А» классе. Алиса была единственным ребенком в семье. Похоронить ее решили на малой родине, отметил Мазитов.



Глава Балыклы-Чукаевского сельского поселения лично встречал похоронную процессию, прибывшую в Старый Арыш из Казани. Проститься с девочкой пришли жители всей деревни, примерно — 170 человек. Носилки с усопшей несли юнармейцы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прямо сейчас в Казани, в Малых Клыках, хоронят одного из погибших мальчиков в результате стрельбы в школе № 175.