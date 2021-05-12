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Замминистра здравоохранения рассказал о состоянии 23 пострадавших при нападении на школу
Ру Тат
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12 мая 2021  10:34
Эвелина Киселёва

Замминистра здравоохранения рассказал о состоянии 23 пострадавших при нападении на школу

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В больницах Казани остается 23 человека, пострадавших при нападении на гимназию №175. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. 

«Всего в больницах города 23 человека. 20 из них дети, шесть в тяжелом состоянии, двое со статусом "крайне тяжелое" и трое взрослых»,  – отметил спикер.

По словам замминистра, случай каждого пострадавшего обсудили многократно, на сегодняшний день решается вопрос нужна ли им транспортировка в Москву. Жаворонков отметил, что здесь важно оценить состояние больного и целесообразность перевозки.

Детей из 8 «А» класса осматривали педиатры и психологи.

По словам спикера, психиатры и психологи дежурят в больницах, отдельный специалист прикреплен к каждой семье погибших и пострадавших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате нападения на школу погибли семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, погибли двое взрослых учителей гимназии.

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