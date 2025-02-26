Поехал на фронт автостопом: история одного из первых добровольцев из Елабуги

Елабужанин с позывным Добрый отправился на специальную военную операцию в числе первых. В мирной жизни он был экономистом и юристом.

Начало спецоперации перевернуло его жизнь. По его словам, увидев кадры с пытками пленных, он принял решение отправиться в зону боевых действий добровольцем. Однако в военкоматах набора не было, и тогда он поехал на фронт автостопом.

Добровольца приняли в спецназ Министерства обороны. Среди сослуживцев не оказалось земляков из Татарстана. Он считает себя обычным солдатом, таким же, как сотни тысяч других, и не видит смысла в излишнем геройстве.

«Был в Донецке, потом в Луганске. Нас встречали с улыбками, люди там были измучены годами страданий. Вначале нас было совсем немного, и было особенно тяжело. Многого не хватало. Шутили, что питание у солдата должно быть трехразовым – понедельник, среда, пятница. При этом приходилось справляться с огромными физическими нагрузками и жить в спартанских условиях. Гуманитарная помощь начала поступать только через несколько месяцев. Я потерял почти 30 килограммов», – рассказал Добрый.

После трех месяцев службы боец вернулся домой с ранениями. Осколочные повреждения, несколько контузий, потеря слуха и зрения – всё это стало частью его истории. Но он не жалуется, ведь это был его осознанный выбор.

Говорить о себе Добрый не любит, но с гордостью рассказывает о своих товарищах. «Мы ходили без брони и касок. Если происходили контакты (боестолкновения – прим. Т-и), то нам всегда уступали. Дисциплина железная. Трусости не было места. Ни разу мы не отступили. Никто не сдался. Ни одного пленного пальцем не трогали», – подчеркивает он.

Однажды его отряд оказался отрезан от основных сил на восемь суток, без еды и боеприпасов. Все 28 бойцов выжили, хотя против них стояли 600 противников, поделился историей об одном из боевых эпизодов Добрый.

«Герои не всегда заметны сразу. Был у нас один парень с севера, скромный, говорящий с акцентом. Многие считали его простоватым. Но когда начался артиллерийский обстрел, он прикрыл собой товарищей. Его спина была вся в осколках, но он отказался от госпитализации», – сказал боец.

В прошлом году Добрый снова отправился в зону спецоперации. На время он вернулся в родную Елабугу, где его семье оказывается поддержка со стороны муниципалитета.

Сейчас он входит в Совет ветеранов боевых действий. Бывшие бойцы помогают семьям участников СВО, решают бытовые вопросы, занимаются отправкой шефской помощи. Важно также помочь вернувшимся с фронта адаптироваться к мирной жизни, найти себя и единомышленников.

«Там люди живут в подвалах среди руин. Они просят вывезти их в Россию, потому что каждый день живут под угрозой смерти. Видел, как женщина шла из магазина, а потом раздался взрыв – и ее не стало», – постарался дополнительно объяснить свою мотивацию татарстанец.

Добрый уверен, что после службы на передовой взгляды на жизнь меняются. «Любой человек, который был на передке, смотрит на мир по-другому. Меняются взгляды, ценности, отношение к жизни. Становишься мудрее, ценишь каждый день. Там все по-честному. Нет сплетен, осуждения. Все внутренние качества человека как на ладони», – уверен Добрый.

По его словам, многие ошибочно считают, что бойцы идут на фронт ради денег и наград. Но те, кто уже был там, возвращаются снова и снова. «Мы начинаем верить в судьбу, в Бога. Если твое время пришло, то и каска не спасет. А если после всего, что я пережил, я остался жив – значит, еще для чего-то нужен», –убежден солдат.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Надежды Хамидуллиной.