«Поэты в нейросетях»: на Черном озере в Казани оживут голоса Пастернака и Есенина
В субботу, 13 сентября, в 18:00 парк «Черное озеро» вновь станет площадкой для уникального проекта в преддверии Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения».
Поэтический вечер «Объединяя классику и современность» продолжит формат «Поэзия. Музыка. Бит», уже полюбившийся казанцам.
В программе – произведения поэтов Серебряного века и современных авторов в музыкальном сопровождении.
Особую атмосферу создаст использование технологий искусственного интеллекта: зрители увидят Бориса Пастернака и Сергея Есенина в необычных локациях и смогут услышать их стихи в новом звучании.
В Год Защитника Отечества организаторы подготовили и специальный блок – посвящение бойцам через творчество поэта-героя Мусы Джалиля.
Поэтический перформанс в Казани станет прологом к фестивалю «Пастернаковские чтения», который пройдет в Менделеевске 20–21 сентября. В третий раз город примет у себя известных гостей: народную артистку России Юлию Рутберг, актрису театра и кино Екатерину Волкову и хедлайнера фестиваля – заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева.
Вечер на Черном озере уже стал традицией фестиваля. В прошлом году здесь звучали архивные записи голосов поэтов Серебряного века в сопровождении современной музыки, а зрители увидели перформанс «Рукописи не горят».
Финалом нынешнего вечера станет «Открытый микрофон», где свои стихи или произведения любимых авторов смогут прочитать молодые поэты. Все это пройдет под живое клавишное сопровождение.
Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района РТ.