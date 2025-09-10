«Поэты в нейросетях»: на Черном озере в Казани оживут голоса Пастернака и Есенина

В субботу, 13 сентября, в 18:00 парк «Черное озеро» вновь станет площадкой для уникального проекта в преддверии Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения».

Поэтический вечер «Объединяя классику и современность» продолжит формат «Поэзия. Музыка. Бит», уже полюбившийся казанцам.

В программе – произведения поэтов Серебряного века и современных авторов в музыкальном сопровождении.

Особую атмосферу создаст использование технологий искусственного интеллекта: зрители увидят Бориса Пастернака и Сергея Есенина в необычных локациях и смогут услышать их стихи в новом звучании.

В Год Защитника Отечества организаторы подготовили и специальный блок – посвящение бойцам через творчество поэта-героя Мусы Джалиля.

Поэтический перформанс в Казани станет прологом к фестивалю «Пастернаковские чтения», который пройдет в Менделеевске 20–21 сентября. В третий раз город примет у себя известных гостей: народную артистку России Юлию Рутберг, актрису театра и кино Екатерину Волкову и хедлайнера фестиваля – заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева.

Вечер на Черном озере уже стал традицией фестиваля. В прошлом году здесь звучали архивные записи голосов поэтов Серебряного века в сопровождении современной музыки, а зрители увидели перформанс «Рукописи не горят».

Финалом нынешнего вечера станет «Открытый микрофон», где свои стихи или произведения любимых авторов смогут прочитать молодые поэты. Все это пройдет под живое клавишное сопровождение.