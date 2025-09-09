Дмитрий Дюжев пригласил зрителей на «Пастернаковские чтения» в Менделеевск

Фото: стоп-кадр видео

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев стал участником поэтического челленджа в рамках фестиваля «Пастернаковские чтения». Актер продекламировал стихотворение Александра Пушкина и пригласил зрителей на праздник поэзии, который в этом году пройдет в Менделеевске уже в третий раз.

Фестиваль ежегодно собирает звезд театра и кино. В финальный день Дмитрий Дюжев представит моноспектакль «Евгений Онегин».

Свой творческий вечер проведет актриса театра и кино Екатерина Волкова. Народная артистка России Юлия Рутберг презентует авторскую программу. Кроме того, зрители увидят постановки московских театров.

Организаторы отмечают, что в этом году фестиваль будет особенно атмосферным: пленарная часть пройдет в декорациях литературного салона, зрителей погрузят в мир Серебряного века. Главная тема – «Поэзия: классика и современность».

Второй год подряд фестиваль предваряет перфоманс на Черном озере в Казани. В этот раз с помощью технологий искусственного интеллекта он по-новому раскроет единство классики и современности.

Продолжается и традиционный поэтический челлендж #пастернаковскиечтения2025. Он дает возможность каждому желающему стать частью программы фестиваля.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» проводится в рамках проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.