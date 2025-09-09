news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 9 сентября 2025 13:28

Дмитрий Дюжев пригласил зрителей на «Пастернаковские чтения» в Менделеевск

Читайте нас в
Телеграм
Дмитрий Дюжев пригласил зрителей на «Пастернаковские чтения» в Менделеевск
Фото: стоп-кадр видео

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев стал участником поэтического челленджа в рамках фестиваля «Пастернаковские чтения». Актер продекламировал стихотворение Александра Пушкина и пригласил зрителей на праздник поэзии, который в этом году пройдет в Менделеевске уже в третий раз.

Фестиваль ежегодно собирает звезд театра и кино. В финальный день Дмитрий Дюжев представит моноспектакль «Евгений Онегин».

Свой творческий вечер проведет актриса театра и кино Екатерина Волкова. Народная артистка России Юлия Рутберг презентует авторскую программу. Кроме того, зрители увидят постановки московских театров.

Организаторы отмечают, что в этом году фестиваль будет особенно атмосферным: пленарная часть пройдет в декорациях литературного салона, зрителей погрузят в мир Серебряного века. Главная тема – «Поэзия: классика и современность».

Второй год подряд фестиваль предваряет перфоманс на Черном озере в Казани. В этот раз с помощью технологий искусственного интеллекта он по-новому раскроет единство классики и современности.

Продолжается и традиционный поэтический челлендж #пастернаковскиечтения2025. Он дает возможность каждому желающему стать частью программы фестиваля.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» проводится в рамках проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

по теме Дмитрий Дюжев представит в Менделеевске бесплатный моноспектакль «Евгений Онегин»
Дмитрий Дюжев представит в Менделеевске бесплатный моноспектакль «Евгений Онегин»
по теме Менделеевск примет «Пастернаковские чтения»: Рутберг, Волкова и Дюжев – главные гости
Менделеевск примет «Пастернаковские чтения»: Рутберг, Волкова и Дюжев – главные гости
#лето в Татарстане #борис пастернак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025