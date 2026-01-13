news_header_top
СВО 13 января 2026 07:55

Поэт из Нурлата навестил в госпитале раненого бойца СВО

Нурлатский поэт Александр Арзамасцев навестил в госпитале военнослужащего, участника специальной военной операции с позывным Азик. Боец является братом поэта и недавно получил серьезное ранение.

После первичного лечения в прифронтовом госпитале его направили для дальнейшей реабилитации в один из тыловых медицинских центров.

Во время встречи Александр Арзамасцев передал брату продукты и гостинцы, собранные земляками, а также теплые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от жителей Нурлата. Визит родного человека стал для военнослужащего важной моральной поддержкой и придал уверенности в том, что на малой родине его ждут и поддерживают.

Творчество Александра Арзамасцева в последнее время тесно связано с военно-патриотической тематикой. В своих стихах он рассказывает о мужестве бойцов, самоотверженной работе волонтеров и служении Отечеству.

Поездка в госпиталь, как отмечают близкие поэта, стала для него еще одним источником вдохновения.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.

Фото предоставлено Александром Арзамасцевым.

