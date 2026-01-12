«Для меня это спасать тех, кто защищает»: история военного медика из Нурлата

Ефрейтор контрактной службы Вооруженных Сил России с позывным Пух представлен к высокой ведомственной награде Министерства обороны Российской Федерации – за самоотверженность, высокие профессиональные и морально-деловые качества, проявленные при выполнении служебных задач.

За этой сухой формулировкой – история 21-летнего парня из Нурлата, военного медика Даниила, который сознательно выбрал путь служения и помощи другим в самых сложных условиях.

Желание встать на защиту страны появилось у него еще в феврале 2022 года. Однако в тот момент для него был важен и другой долг – завершить учебу. Получив диплом медицинского брата, он планировал отправиться на срочную службу, а затем подписать контракт с Министерством обороны РФ. Но тогда по состоянию здоровья ему было отказано.

Это могло бы стать точкой, но стало лишь паузой. Даниил не отказался от своего решения. Не сказав родителям, чтобы не волновать их раньше времени, он добился возможности служить. В 19 лет он стал контрактником Вооруженных Сил России. Сегодня ему 21 год, и за это время он прошел путь, который меняет человека навсегда.

«Я с детства понимал, что Родина – это не просто слово. Это наш дом, наши люди, наша история. Когда пришло время, я просто не мог остаться в стороне», – говорит он.

С самого начала службы Даниил был задействован в работе по приему, сортировке и эвакуации раненых. Он оказывал медицинскую помощь на высоком профессиональном уровне, и его грамотные действия не раз спасали жизни и здоровье военнослужащих.

Особенно ярко его качества раскрылись во время службы в составе военного санитарного поезда – уникальной мобильной «больницы на колесах», которая работает непосредственно на направлении эвакуации раненых. В этих условиях он зарекомендовал себя как дисциплинированный, грамотный и исполнительный специалист.

В круглосуточном режиме, в условиях, сопряженных с риском для жизни, он оказывал помощь раненым на всем пути следования. При этом Даниил не только выполнял медицинские задачи, но и грамотно организовывал работу проводников, контролировал соблюдение лечебного режима и поддерживал дисциплину среди эвакуируемых бойцов.

«Защищать Родину можно по-разному. Для меня это спасать тех, кто ее защищает с оружием в руках», – делится военный медик.

Именно такая позиция, профессионализм и личная ответственность стали основанием для высокой оценки его службы со стороны командования.

«В сложных условиях он проявил высокий уровень знаний, подготовки и навыков, а также сдержанность и выдержку при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи по спасению жизни военнослужащих», – так о нем отзывается руководство воинской части.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.